ADANA (AA) - Adana'da üçüncüsü düzenlenen "Geleneksel Köpek Güzellik Yarışması'nda" çeşitli ırklardan 74 köpek birincilik için yarıştı.
Çukurova Belediyesince Doğal Park Anfi Tiyatro'da gerçekleştirilen yarışmaya katılan köpekler, sahiplerinin yaptığı son bakımların ardından jürinin karşısına çıkarıldı.
Alman çoban köpeği, Sibirya kurdu, pug ve papillon gibi çeşitli ırklardan köpeği katıldığı yarışmada, hayvanlar sahipleriyle podyuma çıktı.
İlgi gören yarışmada, 6 jüri tarafından yapılan değerlendirmede, "Büyük Irk" kategorisinde birinciliği Serkan Gülfidan'ın İtalyan mastif cinsi köpeği, "Orta Irk"ta Selma Batın 'ın İngiliz cocker cinsi köpeği, "Küçük Irk" kategorisinde de Lucia Yılmaz'ın pomeranian cinsi köpeği birinci oldu.
Ödüle layık görülen köpeklere mama, sahiplerine de kupa verildi.
Öte yandan yarışmaya katılan köpek sahiplerine sokak hayvanlarına verilmek üzere mama dağıtıldı.