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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:22

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, yeşil alanları doldurdu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilir derecede artan sıcaklık, Türkiye'de hava sıcaklığı ortalaması en yüksek illerden olan Şanlıurfa'da 37 dereceye ulaştı.

Nemle etkisini artıran sıcak nedeniyle vatandaşlar, park, bahçe ve piknik alanlarına akın etti.

Kentteki önemli turizm merkezleri arasında yer alan Balıklıgöl yerleşkesi de sıcaktan bunalan birçok kişiye ev sahipliği yaptı. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar, yerleşkedeki yeşil alanları doldurdu.

Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, gölgeliklerde dinlenerek serinlemeye çalıştı.

Güneşten etkilenen bazı çocuklar serinlemek için parklardaki süs havuzlarına girdi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının etkisini hafta boyunca sürdüreceğini ifade etti.

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