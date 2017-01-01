Yalova'da "Yumurta Bayramı Şenliği"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

YALOVA (AA) - Yalova Siirtliler Derneğince düzenlenen "Yumurta Bayramı Şenlikleri" ilgi gördü.

Çiftlikköy ilçesindeki mocamp piknik alanında gerçekleşen etkinliğe Yalova'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli ve Siirt'ten gelen 3 bin Siirtli katıldı.

2-3 bin yıllık geçmişi olan "Yumurta Bayramı Şenlikleri" etkinliği kapsamında çeşitli renklere boyanan 5 bin yumurta tokuşturularak kırılmaya çalışıldı.

Yöresel halk oyunu gösterilerinin de yapıldığı etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, CHP Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek, Şiirtli işadamı Ethem Sancak da katıldı.

Yalova Siirtliler Derneği Başkanı Vedat Babaoğlu yaptığı konuşmada, Siirtlileri bayrağını, toprağını seven, İstiklal Marşı ile dini, imanı ile birer gerçek Türkiye sevdalıları olarak tanımladı.

Yalova'da çok sayıda Siirtlinin yaşadığını aktaran Babaoğlu, "Biz büyük bir aileyiz. Siirt ve Siirt ile ilgili yapılacak her hizmetin yanındayız. Bu tür etkinliklerimizi büyük bir keyifle yapmaya devam edeceğiz" dedi.



