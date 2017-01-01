Tüfenkci'den şehit annelerine ziyaret

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MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Candaş Kaplan ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan bomba imha uzmanı Salih Taç'ın ailelerine ziyaret etti.

Tüfenkci, beraberinde, Malatya Valisi Mustafa Toprak, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve diğer ilgililerle, şehit Kaplan'ın merkez Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Hancarlı Sokak'taki babaevine geldi.

Şehidin yakınları tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, baba Mustafa, anne Meryem ve şehidin babaannesi Döney Yıldırım ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, annelerin acısını her zaman yüreğinde hissettiğini söyledi.

Yaşananlara herkesin yüreğinin yandığını ancak en fazla annelerin üzüldüğünü belirten Tüfenkci, "Rabim sizlere yardımcı olsun, sabır versin. Ölüm herkes için var ama zamansız ölümler bizleri üzüyor. ama bu vatan için can vermek de ayrı bir güzel. Bu vatanın bekası ve geleceği, sizin gibi annelerin yetiştirmiş olduğu evlatların elinde yükseliyor, sağlamlaşıyor. Bu vatan için şehit olmak da ayı bir mutluluk diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler daha sonra, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan bomba imha uzmanı Salih Taç'ın merkez Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde oturan annesi Lütfiye Taç'ı ziyaret etti.

- "Devletimiz sizleri 'anne' biliyor"

Tüfenkci, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Ne mutlu sizlere, böyle evlatlar yetiştirdiniz. Rabbim, sizlere sabır versin. Şimdi, bütün Türkiye'deki polis ve askerlerimiz sizin evlatlarınız, onların hepsi sizi 'anne' biliyor. Devletimiz sizleri 'anne' biliyor. Rabbim, inşallah sizlere sabır versin. Evlat acısı zor. Bir, anne özlemiyle hayatlarını sürdürenler var, bir de evlat özlemiyle hayatlarını sürdürenler var. Bu imtihan, sizin evlatlarla imtihanınız." diye konuştu.



