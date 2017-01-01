Bodrum'da makilik alanda yangın

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Gümbet Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevresinde otel ve konutların bulunduğu bölgedeki yangın, otların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü.
Devriye görevi sırasında polis ekibinin fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin de itfaiye ekiplerine hortum sermede yardım ettiği yangın, yarım saatte kontrol altına alındı.
İki dönümlük alanda etkili olan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.