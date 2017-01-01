Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'den Bulgaristan'a tarihi eser kaçıracağı öne sürülen 7 şüpheli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda tarihi eserin Bulgaristan'a kaçırılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da gözaltına alınan A.K'nin evindeki aramada, 19 sikke, 4 sikke kalıbı, 1 kılıç ve kılıca ait uç tarafında kurt başı figürü bulunan metal kılıf ve çok sayıda tarihi değeri bulunan materyal ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.