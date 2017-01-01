Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Başkanı Aksu:

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ni 11. sırada tamamlayan ve play-off dışında kalan Yeşilgiresun Belediyespor'da kulüp başkanı Kerim Aksu, gelecek sezon hazırlıklarına ara vermeden başlayacaklarını bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, dün evlerinde 88-77 kaybettikleri Banvit karşılaşmasıyla 2016-2017 sezonunu tamamladıklarını belirtti.

Heyecanlı, çekişmeli ve zevkli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Aksu, yeşil-beyazlı takımın örnek bir yapılanma ile basketbol kamuoyunda takdir topladığını kaydetti.

Aksu, başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilgiresun Belediyespor, basketbolseverlerin katkılarıyla bu başarıları elde etmiştir. Ana sponsoru olmayan takımımız, yöneticilerin, belediyemizin ve basketbolsever Giresunluların katkıları ile lige devam etmektedir. Ligin başında oluşturduğumuz proje takımımız genç yeteneklere kendilerini kanıtlama imkanı vermiştir. Gençlerimiz, geleceğin yıldız adayı olma yönünde iyi bir sezon geçirdiler. Yabancı oyuncularımızın takımımıza uyumu başarının diğer bir halkasıdır."

Yeşilgiresun Belediyesporlu yöneticiler, teknik kadro ve sporcuları kutladığını vurgulayan Aksu, "Giresun'u basketbol kenti yapan taraftarlarımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gelecek sezon için de hazırlıklara ara vermeden başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.