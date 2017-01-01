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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:43

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "16 Nisan'da çok büyük bir sistem değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanımız, AK Parti üyesi oldu. Şimdi hepimizin gönlünden geçen kurucu liderimiz AK Parti'nin genel başkanı olacak." dedi.

Çalık, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na katıldı.

Stantları gezerek ziyaretçilerle sohbet eden Çalık, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalık, 21 Mayıs'ta AK Parti'nin kongreye gideceğini anımsatarak, bundan dolayı hem teşkilatlarda hem de millette büyük bir heyecan olduğunu söyledi.

Kongre süreci için hazırlıkların son hızla devam ettiğini aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"AK Parti, milletin ruhunun yoğrulduğu bir parti, milletin beraberce yol aldığı bir parti. 15 yıl boyunca kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yol aldı, yol katetti. 16 Nisan'da çok büyük bir sistem değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanımız, AK Parti üyesi oldu. Şimdi hepimizin gönlünden geçen kurucu liderimiz AK Parti'nin genel başkanı olacak."

Fuarla ilgili değerlendirme yapan Çalık, fuarın 370 yayınevinin katıldığı ve 100 binin üzerinde kitabın tanıtıldığı başarılı bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

Tüm Türkiye'de fuarın yansımalarının olduğunu kaydeden Çalık, "Okuyan bir toplum olmamız ve okuduklarımızı çevremize anlatmamız gerek. Bilerek fikir sahibi olmamız gerek. Bu vesileyle de Büyükşehir Belediyemiz, sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun değil, Türkiye'nin en önemli kitap fuarlarından üçüncüsü olma hedefini koymuş. Ben ilk üçün içerisinde olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da fuarın Türkiye'nin en önemli fuarlarından biri olduğunu ifade etti.

Etkinliğin bir kültür haftasına dönüştüğünü ve öğrencilerin yazarlarla bir araya geldiğini anlatan Çakır, "Hedeflediğimizin üzerinde katılım ve yoğunluk gördük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

- "Anneler Günü" ziyaretleri

Çalık ve Çakır, daha sonra Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada silahla başından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ramazan Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ı Battalgazi ilçesindeki evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Çalık, Anneler Günü dolayısıyla Elazığ'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Yusuf Kenan Mutlu'nun eşi Nahide Mutlu'yu da ziyaret etti.

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