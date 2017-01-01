Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Adana'da

ADANA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da valiliği ziyaret etti.
Bakan Yılmaz, kentteki programı kapsamında Adana Valiliği'ne ziyarette bulundu. Yılmaz, burada Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu tarafından karşılandı.
Şeref defterini imzalayan Yılmaz, daha sonra makam odasında vali yardımcısıyla bir süre görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Bakan Yılmaz'ın ziyareti sırasında Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı ile Tamer Dağlı da hazır bulundu.
Öte yandan, Bakan İsmet Yılmaz'ın, bugün oynanacak Adana Demirspor-Sivasspor maçını, Adana 5 Ocak Stadyumu'nda izleyeceği belirtildi.