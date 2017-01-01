Depremzede anne Anneler Günü'nü çadırda kutladı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde evi yıkılan Ayşe Muğla, Anneler Günü'nde çadırda dahi olsa 4 kızıyla beraber olmanın mutluluğunu yaşadı.

Samsat ilçesinde eşini 3 yıl önce bir trafik kazasında kaybeden Ayşe Muğla (40), ilçe merkezinde meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremde evi yıkılan vatandaşlar arasında bulunuyor.

Çocukları 15 yaşındaki İmmihan, 14 yaşındaki Ayşenur, 12 yaşındaki Yasemin ve 8 yaşındaki Leyla'ya hem annelik, hem de babalık yapan Ayşe Muğla, Anneler Günü'nü çadırda, çocuklarıyla geçirdi.

Anne Muğla, tüm sıkıntılara rağmen, çocuklarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ayşe Muğla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının eğitimine çok önem verdiğini anlattı.

Çocuklarının derslerinde başarılı olduğunu ifade eden Muğla, devletin tüm imkanlarından yararlandıklarını aktardı. Ayşe Muğla, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

- "Çocuklarım korkmasın diye geceleri uyumuyorum"



Muğla, çadırda yaşamın zor olduğunu belirterek, "Konteynerler gelmeye başladı. Henüz bize verilmedi. Biz henüz çadırda yaşıyoruz. Çocuklar, çadırda korkmasın diye çoğu zaman geceleri uyumuyorum." diye konuştu.

Muğla'nın çocuklarından Ayşenur Muğla da annesini tebrik ederek sevgisini dile getirdi.