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"Muazzam bir dönüşüm, muhteşem bir kalkınma olacak"

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:54
"Muazzam bir dönüşüm, muhteşem bir kalkınma olacak"

AFYONKRAAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin geleceği, büyük güçlü Türkiye için mührün "evet"e vurulduğunu belirterek, "Bunu zaten çok kısa zamanda göreceksiniz. Şimdiden çarklar işlemeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız şimdiden üç, altı, bir ve iki yıllık programlar yapmaya başladı." dedi.

Eroğlu, 16 Nisan'da yapılan referandumda en fazla "evet" oyu veren Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kulak ve Dadak köylerini ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Eroğlu, desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

Kulak Camisi'nin bahçesine fidan diken Eroğlu, bin 500 fidan dağıttı.

Dadak köyünde yaşayan vatandaşların, Türkiye'nin geleceğine mührü vurduğunu aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceği, büyük güçlü Türkiye için mührünüzü vurdunuz. Bunun için 'evet' dediniz. Bunu zaten çok kısa zamanda göreceksiniz. Şimdiden çarklar işlemeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız şimdiden üç, altı, bir ve iki yıllık programlar yapmaya başladı. Muazzam bir dönüşüm, muhteşem bir kalkınma olacak. Bunun müjdesini şimdiden veriyorum. Tabii ki bunda sizin de emeğiniz var. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum."

Dadak Ortaokulu'ndaki fidan dikme törenine katılan Eroğlu, öğrencilere satranç takımı dağıttı.

Eroğlu, burada da köylülere bin 500 fidan dağıttı.

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