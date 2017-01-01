Şehit anneleri piknikte

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Emniyet Teşkilatı Hanımları Yardımlaşma Derneği tarafından "Anneler Günü" dolayısıyla şehit yakınları için piknik düzenlendi.

Kılavuzlu Mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte şehit çocukları palyaço ve Nasrettin Hoca ile eğlenirken, büyükler ise emniyet mensupları ile sohbet etti.

Şehit özel harekat polisi İlhan Güleç'in annesi Saadet Güleç, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan ve millet uğruna bir evladını şehit verdiğini ancak bin evlat kazandığını vurguladı.

Etkinliğe sağlık sorunlarından dolayı ilk başta katılmak istemediği ancak polislerin ısrarını kıramadığını belirten Güleç, şunları söyledi:

"Ben kendimi polislerin içerisinde çok huzurlu hissediyorum. Burada iki polis görürüm de acım biraz diner diyerek geldim. Oğlum gibi iki özel harekat polisinin elbisesini görsem yeter. Allah bütün polislerden razı olsun."

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin eşi Naile İnci de Anneler Günü'nde şehit yakınlarını bir nebze olsun mutlu etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Şehit polislerin aileleriyle Anneler Günü'nü bir arada kutladıklarını anımsatan İnci, şunları kaydetti:

"Şehit annelerinin acısını senede bir gün de olsa unutturmak istedik. Etkinlik kapsamında şehit annelerine karanfil verdik. Onlarla birlikte zaman geçirdik. Onların acılarını paylaşmak için çaba harcadık. Bunları yaparken, şehit anneleri, eşleri ve çocuklarının yalnız olmadığını her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik."



