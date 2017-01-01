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BAYBURT (AA) - Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Baksı Öğrenci Sanat Şenliğinin Türkiye genelinde yapılması için adım atacaklarını söyledi.

Baksı Kültür Sanat Vakfınca bu yıl beşincisi düzenlenen Baksı Öğrenci Sanat Şenliği'nin sergi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Baksı Müzesindeki törende konuşan Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Koçan, etkinliğin amacının bu bölgedeki yetenekli çocukların önünü açmak, onlara sahip çıkmak ve onlar için bir gelecek inşa etmek olduğunu söyledi.

Çocuk Sanat Şenliğinin beklenenden daha fazla ilgi gördüğünü ve artık bu projeyi daha da genişletme düşüncesinde olduklarını belirten Koçan, "Bu sene Pazaryolu ve İspir'e doğru genişleme çabamız, bizim ufkumuzu daha da genişletti. Onun için bu projenin altıncısı için bizim Türkiye ölçeğinde bir organizasyona adım atmamız söz konusu olacak." dedi.

Koçan, bu projenin Türkiye geneline açılması için çalışmaların şimdiden başladığını anlatarak, "Belki yetenek akademisi gibi bir çalışmayla Türkiye geneline yaymayı düşünüyoruz. Türkiye ölçeğine de yaydığımız bu proje için uluslararası destekler sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Öğrenci Sanat Şenliği'ne Bayburt'tan 430, İspir'den 161 ve Pazaryolu'ndan ise 44 öğrencinin katıldığını aktaran Koçan, bu öğrenciler arasından seçilenlerin ise Baksı Müzesindeki atölye çalışmalarına katıldığını kaydetti.

Koçan, atölye çalışmalarında başarılı olan öğrencilerden 20'sinin Baksı Kültür Sanat Vakfından burs kazandığını bildirdi.

Pazaryolu Kaymakamı Mehmet Nurullah Karaman da Baksı Müzesinin kuruluşundan itibaren çocuğu çok önemsediğini, kadını da merkeze aldığını belirterek, "Yerel insanı ihmal etmeden, önemseyerek merkeze yerleştiriyor ama ortaya çıkan her ürün, her çalışma dünya çapında, dünya standartlarında, evrensel standartlarda." dedi.

Konuşmaların ardından atölye çalışmalarında başarılı olan öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Törende, atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı sergi de gezildi.

Törene, Baksı Kültür Sanat Vakfı Başkanı Oya Koçan, Pazaryolu Belediye Başkanı Recep Kaplan, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, öğrenciler ve aileleri katıldı.