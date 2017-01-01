Huzurevindeki anneler için "pedal" çevirdiler

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YOZGAT (AA) - Yozgat Bisiklet Severler Kulübü (YOBİS) üyeleri, Anneler Günü dolayısıyla huzurevinde kalan anneleri ziyaret etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kulüp üyeleri 5 kilometre pedal çevirerek, huzurevine geldi. Kulüp üyeleri karanfil ve çeşitli hediyeler verdikleri annelerin ellerini öptü.

Kulüp üyeleri, daha sonra huzurevinde kalan annelerin dertlerini dinleyip bir süre sohbet etti.

YOBİS üyesi Müjgan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anneler Günü’nde huzurevinde kalan anneleri yalnız bırakmak istemediklerini söyledi.

Bundan sonra da benzer etkinlikler düzenleyeceklerini aktaran Demir, "Gayet mutlu oldular, bizi sevgiyle kucakladılar. Biraz duygu yüklüydü." dedi.

Kulüp üyelerinden Raşit Alataş da ziyaretin çok güzel geçtiğini belirterek, "Onların bir hayır duası her şeye bedeldir. Onlar için pedal çevirdik." ifadesini kullandı.

Huzurevinde 8 yıldır eşiyle kalan Lütfiye Pasinlioğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Evlatlarının kendilerine bakamadığını anlatan Pasinlioğlu, şunları kaydetti:

"15 gün birinin gücü yetti, 1 hafta da birinin gücü yetti. Biz buraya geldikten sonra oğlum hanımını boşadı, 'illa sizi götüreceğim' dedi ama beyim gitmedi. 8 senedir burada mücadele ediyoruz. Beyim burayı çok seviyor. Benim bir tane oğlum, iki tane kızım var ama benim burada bir sürü kızım da var oğlum da var. Biz bir çekirdek aileydik, büyük bir aile olduk. Yaşamasını bilirsen güzel ama ne kadar güzel olursa olsun insanın kendi evi gibi de olmuyor."

Çocuklarının henüz kendisini aramadığını aktaran Pasinlioğlu, "3 çocuk annesiyim daha birisi aramadı. Akşamı bekliyorlar, herkes işte veya evinde dinleniyor ama sizler geldiniz, bizleri anne yerine koydunuz, biz de sizi evlat yerine koyduk. Allah razı olsun. Anneliğin önüne geçecek hiçbir şey yok. Dünyayı önüne ser, sana eziyet etsin ama evladın ayağına bir taş dokunsa 'yavrum' diyorsun." diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden Melek Yaşar ise ziyarete gelen YOBİS üyelerine teşekkür etti.