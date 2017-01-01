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SAKARYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Sakarya Dağ Bisikleti Kupası (MTB Cup Class 1) Sakarya'da koşuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi himayesinde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Beden Eğitimi ve Yüksekokulu sahasında düzenlenen ve Türkiye, Yunanistan, İsrail, Kazakistan, Rusya, Romanya, İran ve Ukranya'dan 170 sporcunun katıldığı şampiyonanın startını Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu verdi.

Toçoğlu, start sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 Uluslararası Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na Sakarya olarak ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Bu tür müsabakaların 2020'deki yarışmaya hazırlık anlamında değerlendirilebileceğini belirten Toçoğlu, "Bugün onun başlangıcını yaptık. Biliyorsunuz bugünlerde Sakarya’da spor dolu günler geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her branşında katkılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Karatede çok güzel sonuçlar aldık. Basketbol takımımız Dörtlü Final'e kaldı ve ilk maçını kazandı. Umut ediyoruz ki, basketbol takımımız Süper Lig'e çıkacak." diye konuştu.

Toçoğlu, bu tür yarışmaların hem şehrin tanıtılması, hem marka değerinin yükselmesi açısından çok ciddi katkıları olacağını ve yarışmanın sporcular ve şehir için hayırlı olmasını diledi.

Yarış sonunda elit kadınlarda Anna Konovalova (Rusya) birinci, Marina Tumanova (Rusya) ikinci, Esra Kürkçü (Türkiye) üçüncü oldu. Elit erkeklerde ise yine Rusya'dan Anton Sıntsov birinciliği, Yunanistan'dan Antoniadis Dimitrios ikinciliği, Ukranya'dan Dmtro Titarenko üçüncülüğü elde etti.

Junior erkeklerde Halil Doğan birinciliği, Deniz Deniz ikinciliği, Ahmetcan Belenlioğlu üçüncülüğü elde ederken junior kadınlarda ise Yasemin Can birinci, Kezban Koyun ikinci, İrem Özdemir de üçüncü sırada yer aldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve diğer protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.





- Ulusal Dağ Bisikleti Kupası





Öte yandan aynı saha da ulusal çapta sporcuların mücadele ettiği müsabakalar da düzenlendi.

Master 30 kategorisinde Deniz Kılıç liderliği, Yasin Yaman ikinciliği, Günay Yayla ise üçüncülüğü elde ederken, master 40 kategorisinde Bora Tiryaki birinci olurken, Engin Karabacakoğlu ve Cem Anamurluoğlu onu takip etti. Master 50 kategorisinde ise Mehmet Bozdemir birinci, Alp Reşat Çapa ikici, Mahmut Mehmet Mabruk üçüncü oldu.

Turnuva yarışlarının 15 yaş altı müsabakalarında Eren Doğan birinci, Yunus Emre Kapsız ikinci, Emre Kazı üçüncü sırayı alırken, Esat Ceylan'ın birinci geldiği 17 yaş altı yarışlarında Samet Bulut ikinciliği, Okan Aydoğan da üçüncülüğü elde etti.

Yıldız kızlar kategorisinde ise Derinsu Günaydın ilk sırada yer alırken, onu Handan Melike Uzun ve Şevval Kaya takip etti.

Bu arada turnuvayı izlemek için gelen katılımcılara, çekilen kura ile 50 adet bisiklet hediye edildi.