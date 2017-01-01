Sakin şehrin 600 yıllık geleneği: Oluklacı şenlikleri

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ISPARTA (AA) - Türkiye'nin 12'nci "Sakin Şehri" olan Isparta'nın Eğirdir ilçesinde geçmişi 600 yıla dayanan "Oluklacı Şenlikleri"nde renkli görüntüler oluştu.

Eğirdir'de altı asırdır sürdürülen Oluklacı Şenlikleri kapsamında katılımcılar, yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından tırmanarak Oluklacı yaylasına ulaştı.

Türkiye'nin dördüncü büyük Eğirdir Gölü'nün manzarasını izleyen vatandaşlar, mevlit ve Kur'an-ı Kerim'in okunduğu şenlikte, yoğurt içinde altın bulma, çuvalla ilerleme, kaşıkla yumurta taşıma ve halat çekme gibi geleneksel yarışmalara katıldı.

Dereceye girenler, Eğirdir Belediyesi tarafından altınla ödüllendirildi. Belediye tarafından şenliğe katılan en yaşlı ve en genç kişilere de altın hediye edildi.

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oluklacı Şenliklerinin 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Geçmişte insanların toplu halde ibadet etmek için yaylaya geldiğini anlatan Şengöl, süreç içerisinde bunun şenlik haline dönüştüğünü ifade etti.

Şengöl, kendisinin de çocuk olduğu dönemde şenliklere katıldığını belirterek, burada herkesin birlik ve beraberlik içerisinde eğlendiğini, çeşitli geleneksel yarışmalar düzenlenerek, sosyal bir kaynaşmanın sağlandığını kaydetti.

Şenliklerin son 15 yıldır belediyenin katkılarıyla gerçekleştiğini vurgulayan Şengöl, "Sakin Şehir' olmanın gerektirdiği şartlardan birisi de geçmişle bugün arasında bir bağ oluşturabilmek. Biz bu şenliklerde onu yapıyoruz. 600 yıllık bir geleneği halen devam ettiriyoruz. En yaşlısından bebeğine kadar insanlar buraya geliyor." dedi.

Şengöl, şenliğe katılanların sadece geçmişi yaşatmadığını aynı zamanda Eğirdir Gölü manzarasında doğanın da tadını çıkardığını sözlerine ekledi.