Beşiktaş kafilesi Bursa'da

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Bursa'ya geldi.
Son idmanını İstanbul'da yapan siyah-beyazlılar, takım otobüsüne binerek, kara yoluyla Yalova üzerinden şehre ulaştı.
Yol boyunca geniş güvenlik önlemi altında yolculuk eden Beşiktaş kafilesi, güvenlik gerekçesiyle geçtiği kentlerde durmadı.
Siyah-beyazlı kafileyi kalacakları otelin önünde bir grup taraftarı karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları oyunculara tezahürat yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında otele gelen Beşiktaş kafilesine taraftarlar yaklaştırılmadı.