SOLOTÜRK'ün Gaziantep gösterisi nefes kesti

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GAZİANTEP (AA) - Dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığının SOLOTÜRK ekibinin Gaziantep'teki gösterisi nefes kesti.

SOLOTÜRK, kent merkezi yakınındaki Alleben Göleti üzerinde gösteri yaptı.

Şüleyman Şah'ın 1084 yılından sonraki fetihleriyle Türk hakimiyetine giren Antep'i Türk yurdu haline getiren ecdada atfedilen gösteride SOLOTÜRK, 21 farklı manevra yaptı.

Göl üzerinde 30 metre ila 5 kilometre irtifalarda gerçekleşen manevralar esnasında F-16'nın kullandığı flare ve duman gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

İzleyicilerden Hatice Kara, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Adana'dan geldiğini ve SOLOTÜRK ekibini çok sevdiğini belirterek, "İzlerken çok duygulandım ve bir o kadar gururlandım. Onlar bizim evlatlarımız ve bizim gücümüzü havada temsil ediyorlar. Kanatlarıyla bize selam verdiklerinde onları o an kalbimde hissettim." dedi.

Hüseyin Yalçın da gösteriye çocuklarıyla geldiğini ifade ederek, "İzlerken tüylerim diken diken oldu, gözlerim doldu. Televizyonda izlemiştim ama ilk defa canlı canlı izledim. Çok güzeldi. Allah onları korusun." diye konuştu.

SOLOTÜRK "Alp Er Tunga" final hareketini 30 metre irtifada gerçekleştirdi.

Nefes kesen gösteriyi, binlerce kişi izledi.











