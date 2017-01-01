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Şehit annelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:50

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince kentteki şehit annelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Asker, polis ve Mardinmasa çalışanlarından oluşturulan bir ekip, görevi başında şehit düşen asker, polis ve güvenlik korucularının annelerini evlerinde ziyaret etti. Ekiptekiler ziyaretlerde şehit annelerinin gününü kutlayarak, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.

Şehit polis memuru Mehmet Tutakbala'nın annesi Ayşegül Tutakbala, böyle bir günde hatırlanmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bütün şehit annelerinin gününü kutluyorum. Allah onlara sabır versin. Allah bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin." dedi.

Mardinmasa'ya bağlı bir ekip ise Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ünitesinde yeni doğum yapan annelere, "hoşgeldin bebek" paketi hediye etti.

Yeni doğum yapan Fatma Pala da böyle bir günde unutulmadıkları için mutlu olduğunu kaydetti.

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