Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi

MUĞLA (AA) - Muğla'da dün midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan Cavide Güler, ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü.
Marmaris Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güler'in ailesinin, yaralının İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesini istemesi üzerine İzmir'den havalanan ambulans helikopter, Marmaris Devlet Hastanesi heliport alanına indi.
Ambulans helikopterle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen Güler'in, ambulans helikoptere götürüldüğü sırada yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, yaralının yoğum bakımda tedavi görmesine rağmen genel durumunun iyi olduğunu, ailenin isteği üzerine İzmir'e götürüldüğünü söyledi.
Öte yandan, kazada yaralanan 17 yaşındaki Simge Sinur'un Marmaris'te özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.