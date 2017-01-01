Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

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ORDU (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yarın fiziken dışarıdan bir saldırıya uğradığımız takdirde birbirimizle kenetlenmez isek bu saldırılara karşı direnemeyiz. Onun için önce birlik olmamız lazım ki bizim üzerimizde oynanan oyunları rahatlıkla bertaraf edebilelim." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Ordu İl Teşkilatının bir otel salonunda gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bugünkü iktidarın 14 yıldır iş başında olduğunu ancak birtakım meseleleri halletmiş gibi gözükse de ülkenin temel problemlerini çözdüğünü söylemelerinin mümkün olmadığını savundu.

Cumhuriyet tarihinde bu kadar uzun iktidarda kalan başka parti olmadığına değinen Karamollaoğlu, "Hani istikrar diyorlar ya? 14 yıldır istikrarlı bir idare Türkiye'de hakim ancak 14 yıl içinde dertlerimizin ne kadarının çözüldüğünü, ne kadarının çözülemediğini, bugün atılan yanlış adımlardan dolayı hangi badirelerle karşı karşı kaldığımızı göz önüne aldığımız zaman dizlerimiz titriyor." diye konuştu.

Karamollaoğlu, başörtüsü problemini çözdüğü, imam hatip okullarının açılmasına ve devlet dairelerinde başörtülü kadınlara imkan sağlandığı için hükümete müteşekkir olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bugün memleketimizde fiziki olarak adımlar da atılmış bulunuyor. Yollarımız daha düzgün hale geldi. Hızlı trenler inşa ediliyor. İstanbul gibi şehirlere gittiğimizde görüyoruz. Çok büyük köprüler yapılıyor. Daha yenilerinin de yapılması için kollar sıvanmış vaziyette. Tüp geçitleri var. Havalimanları var. Bugün de Ordu-Giresun Havalimanına indik. Elbette bunlar güzel adımlar ancak söylediğimiz bir söz var. Atı arabanın önüne bağlamazsanız mesafe kat edemezsiniz."

İktidarın millete hitap edecek, hayatlarını kolaylaştıracak işleri yaptığını ama ülkenin bütün problemlerini çözecek, bu ülkeyi daha güçlü hale getirecek, bu ülkenin üzerinde oynanmak istenen oyunları bozacak bir güce kavuşturmak için hiçbir şey yapmadığını iddia eden Karamollaoğlu, bundan sonra da yapacağına dair herhangi bir emare gözükmediğini bildirdi.

Karamollaoğlu, "Bizim üzerimizde oynanan oyunlar köprülerle, tünellerle, hızlı trenlerle, yollarla, yüksek binalarla, çözülecek problemler değil. Bunlar hayatı rahatlatan, hoşumuza giden, bir yerden bir yere seyahat ederken, ulaşımımızın daha emniyetli, daha kısa sürmesini sağlayan yatırımlar ancak bizi güçlendiren yatırımlar kesinlikle değil." ifadesini kullandı.

Kendisine, Türkiye'nin içinde bulunduğu en ciddi sorun sorulduğunda ilk sıraya her zaman kamplaşma ve kutuplaşmayı koyduğuna işaret eden Karamollaoğlu, "Çünkü yarın fiziken dışarıdan bir saldırıya uğradığımız takdirde birbirimizle kenetlenmez isek bu saldırılara karşı direnemeyiz. Onun için önce birlik olmamız lazım ki bizim üzerimizde oynanan oyunları rahatlıkla bertaraf edebilelim." dedi.

Saadet Partisi İl Teşkilatının 6. Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle gidilen seçimde, Erkan Temiz yeniden il başkanlığına getirildi.

Genel Kurula, CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin de katıldı.