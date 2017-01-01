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"Annelere her konuda hürmet edin"

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:02

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, anneliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, "Annelerimizin maddi ve manevi bütün sıkıntılarında yanlarında olmalıyız. Onlara her konuda hürmet etmeliyiz." dedi.

Akdağ, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Türk Anneler Derneğince Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen "Erzurum Anneleri Bahar Şenliği" programında yaptığı konuşmada, toplum tarafından ve inanç gereği anneliğin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

İslamiyet'e göre cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna dikkati çeken Akdağ, "Peygamberimiz bir hadisinde 'Bir insanın evinde anne ve babası olur da cennete girmeyi beceremez ise o insan çok başarısızdır.' buyurmuştur. Annelerimizin maddi ve manevi bütün sıkıntılarında yanlarında olmalıyız. Onlara her konuda hürmet etmeliyiz." diye konuştu.

Akdağ, yılın her gününün Anneler Günü olduğuna işaret ederek, bütün dünyada bu günün kutlandığını ifade etti.

Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen şölene katıldığını anımsatan Akdağ, şöyle devam etti:

"Şunu fark ettim: Anneler burada bu güzel günlerinde bile çocuklarının mutluluğuyla uğraşıyorlar. Annelik böylesine güzel şey. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Bugün Anneler Günü ama yine onlar çocuklarını parklarda eğlendirmeye getirmişler. İşte annelik böyle kutsal meslek. Bu güzel gün dolayısıyla Allah annelerimizin ömrünü uzun etsin."

- "Erkal Anadolu'nun değerlerini gün yüzüne çıkaran sanatçılardan biriydi"

Akdağ, bir gazetecinin sanatçı İbrahim Erkal'ın ölümünü anımsatması üzerine şunları söyledi:

"Erkal, Anadolu'nun değerlerini gün yüzüne çıkaran sanatçılardan birisiydi. Özellikle Erzurum için Palandöken'in tanıtılmasında büyük katkıları vardır. Genç yaşta kalbinde meydana gelen ani hastalık sebebiyle hastanede yattı ama kurtarılması mümkün olmadı. Bütün ailesine, sevenlerine, Erzurumlu hemşehrilerimize ve sanat camiasına bir kere daha taziyelerimi iletiyorum."

Erkal'ın vefatından önce sağlığı hakkında sürekli bilgi aldığını belirten Akdağ, "Neredeyse her gün Erkal'ın durumunu takip ettim. Ailesiyle görüştüm. İstanbul'da Erzurumlular Vakfında taziyesini yaptık. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Akdağ, daha sonra Olimpiyat Parkı'nda annelerin el emeğiyle hazırladıkları sergiyi gezip buradaki aileler ve çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.


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