Doğu Anadolu'da dolu etkili oldu

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KARS/AĞRI (AA) - Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklarla devam eden sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık sağanağın ardından başlayan ve yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu, Hamamlı köyü mevkisindeki arazileri beyaza bürüdü.

İlçe esnaflarından Hasan Cellat, bölgede yağışların aralıklarla devam ettiğini ifade ederek, "Bu mevsimde hiç beklemediğimiz hava değişikliği ile bir anda her yer bembeyaz oldu. Dolu ekinlere zarar vermedi, çünkü yeni ekim yapıldı. Bu mevsimde bu doğa olayı bizi şaşırttı." dedi.

Dolunun arazilerde doğal olarak yetişen çiçeklere ise zarar verdiği görüldü.

- Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü, bazı cadde ve sokaklarda eriyen dolu taneleri sebebiyle su birikintileri oluştu.

Dolu nedeniyle eve gitmekte zorlanan bazı vatandaşlar, çevrede bulunan ev ve iş yerlerine sığınarak yağışın durmasını bekledi.

Vatandaşlardan Davut Çelik, şiddetli dolu nedeniyle eve gitmekte zorlandığını belirterek, "Öğlenden sonra aniden dolu yağmaya başladı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Bazı iş yerlerinin önündeki eşya su altında kaldı. İnşallah ekili araziye zarar vermemiştir." diye konuştu.