Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tongüç:

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KARABÜK (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, makam mevki gibi basit beklentilerinin olmadığını, bir dava güttüklerini belirterek, "Siyonizmin yüz yıldır kurmuş olduğu tezgahı bozup kökünden değiştirmek için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Tongüç, Belediye Kongre Merkezi'nde yapılan partisinin Karabük Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, Karabük'ün, partisinin kalesi olduğunu ve kıyamete kadar da öyle kalacağını söyledi.

Dünyada ve özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere değinen Tongüç, şunları kaydetti:

"Siyonizm, ideallerinin artık son noktasına geldiğine inanmış. 1897 Basel planında olduğu gibi 'Kudus'ü ele geçireceğiz, Kahramanmaraş ile Medine arasını ele geçireceğiz ve yer yüzünde İslam'ı kendi ideallerimiz uğrunda diz çöktüreceğiz' demelerindeki çalışmaların artık sonuna geldiğini düşünüyorlar. Amerika dahil olmak üzere Batılı bütün ülkeler, İsrail'de bu yapılanmanın oluşması için bütün güçlerini ortaya koymuş durumdalar. Şimdi bunun vaktinin geldiğine inanıyorlar. Bunu bir an evvel gerçekleştirmek, ülkemiz dahil, İslam dünyasını tamamen paramparça etmek hususunda planlarının artık sonuna gelmiş durumdalar. Bunun türbülansının başladığı dönemi yaşamaktayız."

Nice bin yıl bu topraklarda inançlarıyla ayakta kaldıklarını ve yine kalmaya devam edeceklerini anlatan Tongüç, milli görüşçülerin tuttuğu kapının, milletin kurutuluş kapısı olduğunu kaydetti.

Makam mevki gibi basit beklentilerinin olmadığını, bir dava güttüklerini vurgulayan Tongüç, siyonizmin yüz yıldır kurmuş olduğu tezgahı bozup kökünden değiştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Tongüç, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara ve yaşanan tehlikelere işaret ederek, bütün bunlarla mücadele ederken en büyük gücün insan olduğunun altını çizdi.

Türkiye ekonomisinden bahseden Tongüç, ülkenin üretiminin artırması gerektiğini belirtti. Tongüç, iktidar ve muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde de bulundu.

Yerel yönetimde, özellikle belediyelerde yönetime geldiklerinde yapacakları projelerden bahseden Tongüç, Karabük'te yapılabilecek çalışmaları da katılımcılarla paylaştı.