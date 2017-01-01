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"Çoban Köpekleri Irkları Güzellik Yarışması"

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:13

DENİZLİ (AA) - Denizli'de milli değerlere sahip çıkılması ve tanıtılması amacıyla Yörük Çoban Köpekleri Irk Derneği tarafından "Çoban Köpekleri Irkları Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Denizli Atlı Spor Kulübü Tesislerindeki yarışmaya Türkiye'nin değişik yerlerinden katılan 250 çoban köpeği, çeşitli kategorilerde yarıştı.

Kangal, Malaklı, Anadolu çoban ve Yörük çoban köpeği kategorideki yarışmalarda köpekler, jüri tarafından cinsiyetleri ve yaşlarına göre değerlendirildi.

Köpekler diğer köpeklerle aralarında mesafe bırakılarak kurulan podyum alanında gezdirildi. Çoban köpekleri zaman zaman karşı karşıya geldikleri de görüldü.

Yörük Çoban Köpekleri Irk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Günhan Tüzüngüç, milli değerlerin tanıtımı amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanından köpeklerin yarışma için getirildiğini ifade eden Tüzüngüç, "Bugün 250 köpeğin katılımı ile oldukça yüksek sayıda organizasyon gerçekleştirdik. Buraya Kars'tan dahi köpeklerimiz geldi. Başta Denizli olmak üzere Aydın, Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir ve Manisa gibi yörelerden köpeklerimiz geldi. Ağrı ve Şanlıurfa'dan gelen köpeklerimiz de var. Bu yarışmalar ırkın iyisini belirlemek maksadıyla sadece görsel özellikleri gözetilerek bir jüri heyeti tarafından değerlendirmeye tabi tutulup kendilerine dereceleri verilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Yörük Çoban Köpekleri Irk Derneği Başkan Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Türkoğlu da yarışmayı başka illerde de yapmak istediklerini belirterek, "Milli servetimiz olan bu köpeklere sahip çıkmamız gerekiyor. Sıcak havaya rağmen, katılım yüksek oldu. Burada bizim en büyük amacımız bizim köpeklerimizin daha sonraki zamanlarda hatırlanması." ifadelerini kullandı.

Denizli'nin Güney ilçesinden çoban köpeğiyle yarışmaya katılarak "Yörük çoban köpeği" kategorisinde birinci olan Emrah Şavdak, köpeğinin çok yetenekli olduğunu ifade ederek "Yörük çoban köpeğim henüz 9 aylık ama koyun güder, inek güder, hep dağlardadır, yayladadır. Biz buna 'Baba Şükrü' diyoruz. Bazen agresif, sinirli oluyor. Sürüyü korur, kollar, kurt sokmaz, sahibini korur. Bunlar Anadolu çoban köpekleridir. Birinci olmayı bekliyordum. Çünkü konuşuyorlardı. Babası da sağlam, ırkı sağlam, annesi de sağlam köpeklerdir." dedi.

Çankırı'dan yarışmaya katılan Akif Metin'in köpeği de Anadolu çoban köpeği yetişkin kategorisinde birinci oldu.

Yarışmaya katılan köpeklerin boynuna madalya asılırken, dereceye giren köpeklerin sahiplerine de kupa ve plaket verildi.

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