"Gönlü olsun diye çanta almıştım, son Anneler Günü hediyesiymiş"

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KASTAMONU (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in annesi Emine Şenel, Anneler Günü'nü evlat hasretiyle geçirmenin hüznünü yaşıyor.

Şenel, 3 Eylül 2016'da, Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün bölgesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan oğlunun 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı'ndaki kabrini ziyaret etti.

"Oğlum, sensiz hayatın hiçbir tadı yok. Seni çok özlüyorum." deyip oğlunun mezarı başındaki fotoğrafını öpen anne Şenel, oğlu ve tüm şehitler için dua etti.

Anne Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Ömer Şenel'in geçen yıl da Isparta'daki komando birliğinde askeri eğitim aldığı için Anneler Günü'nde yanında olamadığını belirtti.

- Son hediyeyi sandıkta saklıyor

Eğitimleri nedeniyle çok istediği halde yanına gelemeyen oğlunun, kendisine hediye alması için harçlık gönderdiğini anlatan Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun gönlü olsun diye kendime bir çanta almıştım. Son Anneler Günü hediyesi oldu yavrumun. Her gün aklımızda, kalbimizden hiçbir zaman çıkmıyor. Bambaşka bir çocuktu, bu sene onun yokluğunda yaşamak, nefes almak çok zor, her gün birkaç kez mezarına gidip dualar ediyorum."

Şenel, oğlunun bu son hediyesini ise kıyamadığı için kullanamayıp sandığında saklıyor.

Baba Cemal Şenel de evlatlarının yokluğunda anneler ve babalar gününün kendileri için buruk geçtiğini söyledi.

Şehit ailelerinin acılarını derinden hissettiğini vurgulayan Şenel, "Allah, hiçbir aileye evlat acısı yaşatmasın. Vatanı için görev başında olan tüm yavrularımızın sağ salim ailelerine kavuşması için gece gündüz dua ediyorum. Günde üç dört defa yavrumun mezarını ziyaret ediyorum, bundan sonraki yaşamım böyle geçecek." ifadesini kullandı.



