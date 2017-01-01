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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:27

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı bazı köylerin mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'ın bazı mezralarında vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla, 14 Mayıs saat 17.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (b) fıkrasına istinaden sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağı ilan edilen mezralar, şöyle sıralandı:

"Hizan'ın Kapısuyu köyü Dibek mezrası, Gayda köyü Arpalı mezrası, Akşar köyünün A. Klavuz ve Y. Klavuz, Düztepe, Çevrecik mezraları, Yedikardeş Nonivon bölgesi, Karaağaç mezrası, Horozdere köyü Akbaş mezrası, Horozdere köyü Bolga mezrası, Akdik köyü Hoçinik mezrası, Akşar köyü Pegoso mezrası, Pıroso Nazar mevkisi, Gayda köyü Akınca mezrası ve Gayda köyü Korigarı mezrası bölgesinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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