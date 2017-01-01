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Muğla'da "deveyle gelin alma" geleneği canlandırıldı

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:36

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Uluslararası Yörük Türkmen Şenliği'nde deveyle gelin alma geleneği canlandırıldı.

Egeli Yörük Türkmenler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince gerçekleştirilen şenlikte yörükler, Özlüce Mahallesi'ndeki Yılanlı yaylasında toplandı.

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği üyeleri tarafından düzenlenen temsili düğünde, geleneksel kıyafetlerle kına yakıldı, deve sırtında gelin alma merasimi yaptıldı.

Egeli Yörük Türkmenler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Çakar, şenlikte yaptığı konuşmada, Yörük geleneklerinin gelecek nesillere ulaştırılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Dernek olarak Yılanlı yaylasında, çevresindeki 19 mahalleye kazanım sağlaması için uluslararası bir şenlik yaptıklarını belirten Çakar, "Bu şenliği bugün düzenlememizin nedeni Anneler Günü'nde birlikte olmaktı. O güzel, eli öpülesi annelerin Anneler Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Şenlik alanına kurulan platformda sahne alan sanatçılar türküleriyle vatandaşları eğlendirdi. Bazı vatandaşlar çevredeki ormanlık alanda piknik yaptı.

Şenliğe, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz de katıldı.

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