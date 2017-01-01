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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:38
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "16 Nisan halk oylaması bize Türkiye'nin gelecek yürüyüşüyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesi ve Türkiye'de artık hızlı bir gelişimi temeli hazırlanmış olan hızlı gelişimin yolunu açmış durumda. Biz bunu inşallah milletimizle beraber tüm kurumlarımızla beraber başaracağız." dedi.

Kılıç, 15 Temmuz Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen AK Parti 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Anneler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Kılıç, Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreninden geldiğini ifade ederek tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Halk oylaması sonrası Samsun'da ilk defa teşkilatlarla bir araya geldiğini ifade eden Kılıç, Samsun'un 16 Nisan halk oylamasında büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak emeği geçen tüm teşkilatlara teşekkür etti.

Kılıç, halk oylamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu partinin yanına geri döndüğünü ifade ederek, 21 Mayıs'ta düzenlenecek kongrede delegelerin kullanacağı oyla yeni bir dönemin başlayacağına işaret etti.

Türkiye'nin hedefleri için yoğun bir çalışma döneminin içine gireceklerini 16 Nisan'ın bir son olmadığını başlangıç olduğunu vurgulayan Kılıç, "Şimdi diyeceksiniz ki '15 yıldır iktidardayız başlangıç nasıl oluyor?' Evet başlangıç oluyor. Çünkü, asıl iş bundan sonra. Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinin arasına girmek. İşte bunun temeli hazırlandı. Kültürümüzün medeniyetimizin dünya üzerindeki yerinin çok daha görünür hale gelmesini sağlamak. Ülkemizin çıkarları ve dünyanın gidişatının içerisindeki değişmesi gereken bazı yaklaşımların değişmesini sağlamak. Tarihimizden medeniyetimizden aldığımızın o gücü o sorumluluğu bugüne yansıtmak. Bunun içine eğitim, spor, şehirlerimizin imarı bunların hepsi giriyor." dedi.

İnsanı yaşatki devlet yaşasın düsturuyla hareket ederek yol yürümeye çalıştıklarına işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:

"16 Nisan halk oylaması bize Türkiye'nin gelecek yürüyüşüyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesi ve Türkiye'de artık hızlı bir gelişimi temeli hazırlanmış olan hızlı gelişimin yolunu açmış durumda. Biz bunu inşallah milletimizle beraber tüm kurumlarımızla beraber başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu başkanlığı altında riyaseti altında bu işin çok büyük başarıyla tamamlanacağına biz eminiz. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Başbakanımızla ilgili olarak bir benzetme yaptı. Bu benim ve bütün teşkilatımızın çok canını sıktı. Çünkü Sayın Binali Yıldırım Meclis'te bu 18 madde Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra kürsüde yaptığı konuşmada ne dedi? Bu millet için bu ülke, bu aziz vatan için değil bir Ali bin Ali feda olsun. Halk oylaması süreci boyunca gece demedi, gündüz demedi. Ne dediler? Tarihe geçeceksin, Başbakanlığı kendi kendine ortadan kaldıran kişi olarak diye kendisiyle alakalı birtakım alaycı konuşmalar yapmaya çalıştılar. Binali Yıldırım tarihe geçecek ve geçti. Ama ne diye geçti biliyor musunuz? Ülkesinin milletinin çıkarı için değil makamlar hizmet edeceğin yerler önemlidir ve ortaya koyacağın fedakarlıklar önemlidir. Siyasette birliğin, beraberliğin, hoşgörünün ve bir ve beraber olarak liderinin arkasında birleşmenin sadakatin örneğini vermiştir. Gece demeden gündüz demeden çalışmanın iş üstüne iş koymanın laf üstüne laf koymanın değil örneğini vermiştir."

- Terörle mücadele

Millete hizmet etmekten geri duranların kendilerine ayak uyduramayarak yanlarında koşamayacaklarını ifade eden Kılıç, "Bizim tek bir amacımız var. AK Parti'nin tek bir amacı vardır. Liderimizin tek bir amacı vardır. Millete hizmet..." diye konuştu.

Kılıç, terör örgütlerine karşı mücadelelerinin en kararlı şekilde devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"FETÖ terör örgütü de bunun bir parçasıdır. Mücadelenin en öndeki ona karşı. PKK'sı da DHKP-C'si de PYD'si de YPG'si de kim ne derse desin. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş oldukları duruş bellidir. Ülkemizin Cumhurbaşkanı ve bu ülkenin ortaya koyduğu karar ortadadır. Biz hangi terör örgütü olursa olsun sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Hiç kimse de kusura bakmasın. 'Öyle mi oldu böyle mi oldu.' Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet edenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini karartmaya kalkanların açık seçik söylüyorum FETÖ terör örgütü de PKK'sı da kusura bakmayın. Özellikle bu FETÖ ile mücadele konusunda evet adil olacağız ama acımayacağız. Bu kadar basit. PKK konusunda da görüyorsunuz zaten. Her tarafı karış karış güvenlik kuvvetlerimiz kendi hayatlarını ortaya koyarak polisi, askeri, jandarması ve korucusu olsun bu ülkenin geleceğini karartmaya çalışanlarla mücadele içerisinde bir saniye bile geri durmamaktadır. Bizim bu noktadaki kararlılığımız ortadadır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise başta şehit ve gazilerin anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Karaaslan, halk oylamasının sonuçlarını da değerlendirerek, Türkiye'nin kaderinin belirlendiği 16 Nisan'da elde edilen başarının AK Parti teşkilatlarının emeği ve çalışmasıyla elde edildiğini belirtti.

AK Parti'nin bir seçimi bitirdiğinde gelecek olan diğer seçimin ilke, yol haritası ve çalışma prensiplerini konuşmaya başladıklarını dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Biz bir seçimi bitirdiğimizde diğer seçimde genel başkan acaba kim olsa diye konuşmayız mesela. Hep biliriz zaten hep güveniriz liderimize. Hep onun yol arkadaşı olma şiarıyla hareket ederiz bu yolculukta. Biz kim kafasına göre çıksa da bir konuşma yapsa da acaba ne olur ne değişir nasıl bir genel başkanlık yarışı başlar kim burada ne pozisyonda olur felan diye bunları konuşmayız bir seçim bittiğinde. Diğer seçimin çalışmalarını yapmaya başlarız. Muhalefetin bu kafa karışıklığını zatın biliyorsunuz. Onların o iç kafa karışıklığı onları yeterince meşgul etmekte. Biz Türkiye'nin meselelerine odaklanalım. Her zaman yaptığımız gibi."

CHP'nin sonuçları YSK, Danıştay, AİHM'e taşımakla ilgili bir mücadele verdiğini anımsatan Karaaslan, "Ben size şunu tavsiye ediyorum. Biz işimize bakalım. Bizim yapacağımız çok iş var bu ülke için. Bu ülkenin beklentisi bizden yana çok büyük. Onlarda zaten bu beklentiyi bize söylüyorlar. Diyorlarki bunu çözecek olanda sizsiniz. O nedenle biz bu işi çözmek için yola çıkmış kadrolarız." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, AK Parti teşkilatının gücünü makamlardan değil milletten aldığını vurgulayarak, "Zaman çalışma zamanı, zaman daha çok üretme zamanı. Zaman birbirimize daha çok kenetlenme zamanı. Bu ülke için hain planlar kuranların planları henüz bitmedi. Ama karşılarında duvar gibi tosladıkları bu yüce ailenin herbir ferdini ben bir kez daha teşekkür etmek ve bir kez daha selamlamak istiyorum." dedi.

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve partililer katıldı.

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