Gaziantep'te okçuluk müsabakaları düzenlendi

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunca Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gaziantep'te düzenlenen okçuluk müsabakalarına engelli sporcular da katıldı.

Kamil Ocak Stadyumu'nda yaklaşık 100 sporcunun katıldığı müsabakalarda, miniklerde Ebrar Özbalık, genç kızlarda Gülvera Osmanoğlu, genç erkeklerde Hasan Hüseyin Sohbet, büyük kadınlarda Zeynep Yenel ve büyük erkeklerde Hasan Tekrar birinci oldu.

Dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Müsabakaların erkekler kategorisinde 5 engelli sporcu da yer aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Turgut Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakaların, organizasyonda Gaziantep'i temsil edecek sporcuları belirlemek için düzenlendiğini belirtti.

Erkekler kategorisinde engelli sporcuların da yarıştığını ifade eden Karacan, "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Okçuluk Müsabakalarına katılacak sporcuları belirlemek için çeşitli kategorilerde müsabakalar düzenledik. Engelli sporcularımız da normal bireyler gibi müsabakalara katılıyor. Okçulukta engel yoktur, her birey aynı anda, aynı yerde yarışabilir." diye konuştu.

Engelli sporcu Mustafa Soyyiğit de okçuluğa 6 ay önce başladığını belirterek, amacının Gaziantep'e kupa getirmek olduğunu kaydetti.