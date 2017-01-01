EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen "7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali" kapsamında "Acı Biber Yeme Yarışması" düzenlendi, vatandaşlara ciğer ikram edildi.
Festivalin son gününde, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu ve tava ciğer ustaları, Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Edirne Belediye Bandosu "Tava Ciğeri Marşı"nı seslendirdi.
Daha sonra Gegeoğlu ve protokol üyeleri, tava ciğeri pişirdi.
- Acı biberden gözleri yaşardı
Festival kapsamında "Acı Biber Yeme Yarışması" da yapıldı. 11 kişinin katıldığı yarışmada, verilen süre içerisinde 5 tabak acı biberi yiyen Süleyman Işık, Nur Caran, Celil Güneş ve Batuhan Mayadağ birinci oldu. 50 acı biber yedikten sonra gözlerinin yaşardığı gözlenen yarışmacılara çeşitli hediyeler sunuldu.
Festivalde, vatandaşlara tava ciğeri de ikram edildi.