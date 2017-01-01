Kocaeli'de annelere "ninni" CD'si dağıtıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuar'ında, Anneler Günü dolayısıyla annelere özel olarak seslendirilen ninni CD'si verildi.

Anneler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, annelere Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinin seslendirdiği bin ninni CD'si dağıtıldı.

Annelere özel hazırlanan ninni CD'leri, Kitap Fuarı'na katılan annelere takdim edildi.

Geleneksel ninnilerin seslendirildiği, "Dere Dibi Saz Olur", "Bebeğin Beşiği Çamdan", "Elma Attım Yuvarlandı" gibi ninnilerden oluşan CD'leri alan anneler, Büyükşehir Belediyesinin jestinden çok memnun olduklarını belirtti.

