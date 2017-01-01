Denizli'de Auto Show Meeting 2017

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin çeşitli yerlerinden getirilen modifiye edilmiş araçların tanıtıldığı Auto Show Meeting 2017, Denizli'de ziyaretçilere kapılarını açtı.

Bir alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 250 modifiye araç sergilendi.

Otomobiller dışında motosikletlerin ve antika değerinde eski araçların da yer aldığı etkinlikte, özellikle eski model araçlara yönelik modifiyelere yoğun ilgi gösterildiği görüldü.

Organizasyonun koordinatörlüğünü yapan Arif Şahin, modifiyenin zevk meselesi olduğunu ve bunu da aşırılığa kaçmadan, kurallar ve yasalar çerçevesinde herkese tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Modifiye tutkusunun tarifinin bulunmadığını söyleyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milyonluk araçlar da var, çok ufak, ciddi masraflar yapılmış araçlar da var. Bizim en büyük amaçlarımızdan birisi gençlerin sosyal anlamda böyle şeylere heves etmeleri. Yani modifiye ve otomobil işlerinde otomobile yaptıkları beceri onlara meslek sahibi olmalarını sağlayacak. Biz bunları yaparken trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Bunlar yasal düzenlemelerin içinde olduğu sürece bir sıkıntının olmadığını görüyoruz, 7'den 77'ye hiçbir sıkıntı yok."

1976 model Murat otomobiliyle etkinliğe katılan Mehmet Emin Elçin, modifiyenin ve araçları dizayn etmenin çok tutkulu bir uğraş olduğunu kaydetti.

İlk aldığında aracının çok kötü görünüme sahip olduğunu aktaran Elçin, "Arabanın A'dan Z'ye her şeyini sıfırladık. 25-30 bin liralık masraf yaptık. Bu arabanın piyasası yok. Zaten ben eski model araçları sevdiğim için böyle bir aracı bu hale getirme gereği duydum. Aracın 5-6 katından fazla masrafı oldu." diye konuştu.

Hasan Dönmez de 41 yıllık "VosVos" aracına tutkuyla bağlı olduğunu belirterek, "Aynı zamanda aracın maliyetinden 2-3 kat masraf edip bu hale getirebiliyoruz. Aracın normal piyasası 12-13 bin lira olduğu zaman 20 bin liralık masraf yaptığımızda ancak bu hale geliyor. Bu araçlar zevk aracı, yakıt konusunda biraz fazla yakar ama zevk olduğu için hafta sonları biniyoruz. Zevk işi olduğu için arabayı satmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



