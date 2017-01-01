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Sakarya'da şampiyonluk coşkusu

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:49
Sakarya'da şampiyonluk coşkusu


SAKARYA (AA) - Sakaryasporlu taraftarlar, takımlarının Spor Toto 3. Lig 3. Grup play-off final maçını kentte kurulan dev ekranda izledi.

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sakaryaspor ile Diyarbekirspor arasında yapılan Spor Toto 3. Lig 3. Grup play-off final maçına gidemeyen taraftarlar için Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

Burada maçı izleyen binlerce taraftar, tezahüratta bulunarak ekran başında takımı destekledi.

Takımlarının uzatma dakikalarında geriye düşmesi sonucu üzüntü yaşayan taraftarlar, Sakaryaspor'un beraberliği yakalaması ve ardından galibiyet golünü atmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Maçı Sakaryaspor'un 2-1 kazanmasıyla büyük coşku yaşayan taraftarlar, takımları lehine tezahüratta bulundu. Daha sonra Çark Caddesi'ne geçen taraftarlar, ellerindeki bayraklarla yürüyüş yaparak takımlarının Spor Toto 2. Lig'e çıkmasını kutladı.

Çark Caddesi ve şehir genelinde vatandaşlar araçlarında korna çalarak ve bayraklar sallayarak coşkuya ortak oldu.

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