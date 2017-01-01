14 Mayıs Eczacılar Günü

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ERZURUM (AA) - Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, eczacıların sağlık sisteminin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Sağlık sisteminin kurucu öznelerinden biri olarak Türkiye'nin dört bir köşesinde, hayatın her alanına dokunarak ülkemize ve insanlarımızın sağlığına değer katıyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da insan, toplum ve doğa yararına sağlık, ilaç ve eczacılık hizmeti üretmeye devam edeceğiz." dedi.

TEB Başkanı Çolak, Atatürk Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla oditoryum salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilacı zehirden ayıranın dozu olduğunun farkındalığıyla, hastaların doğru ilacı, doğru zamanda, doğru şekilde kullanması, minimum yan etki ve maksimum fayda sağlanması prensibiyle hayata geçirmek için uğraştıklarını söyledi.

Tarihi ilaçla başlayan ve kökleri yüzyıllara dayanan bir mesleğin mensupları olduklarını anlatan Çolak, "Ancak Türkiye'de eczacılığın usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenilen bir meslek olmaktan çıkarak akademik bir mesleğe dönüşmesi 1839 yılının 14 Mayıs'ın da Mektebi Tıbbiye içerisinde açılan eczacılık sınıfına dayanıyor. O günden bu yana yaklaşık 200 yıldır halk sağlığını merkeze alan bir perspektifle, sağlığın bireysel ve toplumsal tam bir iyilik halinin bilinciyle hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Çolak, bundan sonra da eczacıların mesleki niteliklerini artırmak, birinci basamak sağlık çalışan rolünü güçlendirmek için bakanlıkla birlikte aynı hızla çalışacaklarına yürekten inandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Sağlık sisteminin kurucu öznelerinden biri olarak Türkiye'nin dört bir köşesinde, hayatın her alanına dokunarak ülkemize ve insanlarımızın sağlığına değer katıyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da insan, toplum ve doğa yararına sağlık, ilaç ve eczacılık hizmeti üretmeye devam edeceğiz. Bu hizmeti üretirken Sağlık Bakanımızın bizleri birer paydaş olarak gören, bizlere destek olan, sağlık, ilaç, eczacılık alanında öneri, fikir ve eleştirilerimizi dikkate alan tutumlarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizim de birlik olarak temel önceliğimiz eczacılık hizmetlerinin standartlarını yükseltmek, eczane hizmet çeşitliliğini artırmak, sağlık alanının giriş ve çıkış alanı olan eczanelerimizi halk sağlığı alanında daha etkin hale getirmektir. Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalar, bu perspektif ile yapılmıştır. Biz eczacıyı bakım veren, iletişim uzmanı, karar alan, lider, hayat boyu öğrenen, girişimci, eğitim veren birtakım oyuncusu olarak konumlandırmak için olağanüstü bir çaba harcamaktayız. Eczacının bu konumunun tüm sağlık sistemi, tüm paydaşlar, tüm ülke için bir sıçrama zemini olacağını biliyoruz."

Kamudaki meslektaşlarının bu 14 Mayıs'ta Sağlık Bakanından müjdeli haberler beklentisi olduğunu kaydeden Çolak, "Ne istiyorlar kamudaki meslektaşlarımız?' Kamudaki eczacılık hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olacak eczacılık hizmeti müdürlüğü kadrolarının oluşturulmasını istiyorlar. Sağlık çalışanları kapsamının hekim ve diş hekimlerinde yapıldığı gibi eczacıları da içerecek şekilde ele alınmasını istiyorlar." ifadesini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da 14 Mart Dünya Eczacılık Gününün, toplum sağlığı açısından kutsal bir görev ifade eden eczacıların önemini idrak etmenin mutluluğunun yaşandığı bir gün olduğunu dile getirdi.

Programa, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, akademisyenler, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.