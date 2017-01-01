Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Malatya İnönü
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Serkan Gençerler, Oğuz Terzi
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Mehmet Sak (Dk. 46 Ahmet Aras), Sedat Ağçay (Dk. 75 Ferhat Kiraz), Azubuike, Pereira, İrfan Başaran (Dk. 66 Murat Yıldırım), Eren Tozlu, Dialiba
Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon, Akabueze, Ramazan Sal, Guido Koçer (Dk. 79 Hakan Arslan), Fatih Nurullah Turan, Andre Santos (Dk. 90 Kadir Bekmezci), Yunus Emre Gültekin (Dk. 79 Arapi), Cengiz Umut Meraş
Goller: Dk. 27 Andre Santos (Boluspor), Dk. 86 Dialiba (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Azubuike, Dk. 49 Eren Tozlu (Yeni Malatayspor), Dk. 74 Yunus Emre Gültekin, Dk. 87 Andre Santos (Boluspor)
MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında evinde Boluspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
27. dakikada Boluspor öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Andre Santos, Azubuike'den sıyrıldıktan sonra dar açıya rağmen vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1
86. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ferhat Kiraz'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Dialiba kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşmayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da takip etti.