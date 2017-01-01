Başbakan Yardımcısı Kaynak, Burdur'da:

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BURDUR (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, önceki gün Muğla'da yaşanan kazayla ilgili olarak, "Maalesef dün çok büyük bir acıyı, yakın tarihimizde olmayan kadar acıyı yaşadık. Bugün onların cenazeleri defnediliyor." dedi.

Kaynak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in kızı Ayşe Rüveyde ile Muhammed Tahsin Özsoy'un, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Avşarhan'da gerçekleştirilen düğün yemeğine katıldı.

Çifte hayırlı olsun dileğinde bulunan Kaynak, gelin ve damatla fotoğrafı çektirdi, daha sonra protokol üyeleriyle düğün yemeği yedi.

Kaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlilik müessesesinin çok önemli ve mukaddes olduğunu belirtti.

Evlilikle ailenin doğduğuna işaret eden Kaynak, "Bugün çok eski dostumuz olan Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in evladının ve bir şehidimizin çocuğu bunların düğün yemeği için geldik. Allah mutluluklar verir inşallah. Bu ailenin içerisinde vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar çıkacaktır. Bütün umudumuz odur. İnşallah bu gençlerimiz aynen anneleri ve babaları gibi bayrakları, vatanları, ezanları için gözlerini kırpmadan bu vatan için yaşayacaklar ve çalışacaklar." diye konuştu.

Millete hayırlı evlatlar beklediklerinin altını çizen Kaynak, damadın babasının şehit olduğunu ve minnetlerini sunduğunu belirtti.

- Anneler Günü

Kaynak, Anneler Günü'nün sadece bir gün olmadığını ve insanlığın geleceğinin annelerin elinde olduğunu vurguladı.

Allah'ın sadece kadınlara anne olma imkanı verdiğine dikkati çeken Kaynak, "Kadınlar, anneler bize Allah'ın emanetidir ve anneler gerçekten bütün felaketlerde, sıkıntılarda çifte sıkıntı yaşarlar. Hem çocukların sıkıntısını hem kendi sıkıntılarını yaşarlar. Annelerimizin hepsinin anneler günün tebrik ediyoruz. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Ölenlere de rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Çok acı bir kaza"

Önceki gün Muğla'da meydana gelen kazaya değinen Kaynak, şunları aktardı:

"Dün Anneler Günü için Muğla'ya seyahate giden bir tur otobüsünün maalesef devrilmesi ve 30 metrelik bir mesafeden aşağı yola düşmesi neticesinde 24 kişi can verdi. Çok acı bir kaza. AK Parti hükümetleri son 14 yılda yol hususunda önemli işler yaptı, efsanevi işler yaptı. Bütün Türkiye'yi bölünmüş yollarla donattı. Ama maalesef kaza sayısı azalmasa bile ölümlü kaza sayısı çok azalmıştı. Maalesef dün çok büyük bir acıyı, yakın tarihimizde olmayan kadar acıyı yaşadık. Bugün onların cenazeleri defnediliyor."

Kaynak, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'deki cenaze namazının birine iştirak ettiğini belirterek, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmasının ardından Kaynak, AK Parti Burdur Gençlik Kolları, AK Parti Burdur İl Kadın Kolları üyeleri ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.