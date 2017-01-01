Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Ahmet Şimşek, Ahmet Ayaz
Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak, Abwo (Dk. 69 Rızvan Şahin), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 88 Tomic), Özgür Can Özcan (Dk. 80 Isaac), Dodo, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Kappel (Dk. 88 Cihan Özkaymak), Burak Altıparmak, Taşkın İlter (Dk. 61 İsmail Güven), Anıl Taşdemir, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı (Dk. 79 Veli Acar), Barış Örücü
Gol: Dk. 14 Volkan Okumak (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Dodo, Dk. 77 Volkan Okumak, Dk. 82 Hüsamettin Tut, Dk. 90+3 Eser Altın (Giresunspor), Dk. 20 Ömer Alp Kulga, Dk. 88 Taha Can Velioğlu (Denizlispor)
GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Giresunspor, sahasında Denizlispor'u 1-0 yendi.