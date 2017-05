Gençlerden şehit annesine Anneler Günü ziyareti

BARTIN (AA) - Bartın'da bir grup genç, Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Akyer'in annesi Asiye Akyer'i, Anneler Günü'nde ziyaret etti.

Anne Asiye Akyer'i Anneler Günü'nde yalnız bırakmayan Sosyal Gençlik Topluğu üyesi gençler, şehit annesine çiçek takdim etti. Gençler, şehit Uğur Akyer'in eşyalarının yer aldığı odayı da gezdi.

Asiye Akyer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin kendisini ziyaret etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Oğlunun acısını 1,5 yıl geçmesine rağmen unutmadığını belirten Akyer, "Gençler böyle güzel bir günde beni yalnız bırakmadı. Onların bu davranışı, gerçekten çok güzel bir davranış. Biraz da olsa oğlumun acısını onlarla dindirdim. Onlar da benim evladım. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Sosyal Gençlik Topluluğu Başkanı İzzet Gürbüz de vatan için can veren şehidin annesini önemli bir günde yalnız bırakmak istemediklerini anlatarak, "Hepimiz onun evladı sayılırız. Biz gençler, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olma devam edeceğiz. Onun evlat acısını bir nebze dindirebildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.