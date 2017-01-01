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GÜNCELLEME - Şehit Başsavcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma

14 Mayıs 2017 Pazar, 19:40

DENİZLİ (AA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazaya karışan kamyonun şoförü ve sahibi tutuklandı.

Hafriyat yüklü kamyonun şoförü Uğur Tufan ile kamyon sahibi Zeki A, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde iki ayrı araçla adliyeye getirilen zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kamyon şoförü Uğur Tufan'ın emniyetteki ifadesinde, korktuğu için kazanın ardından aracından indikten sonra uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobil, 10 Mayıs'ta Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta Uğur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı. Kamyonun üzerine devrildiği otomobildeki Başsavcı Alper ile makam şoförü Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma polisi Ramazan Uğur yaralanmıştı.

Aracını terk ederek bir fabrika yanından kaza yerini izleyen kamyon şoförü Uğur Tufan ile aracın sahibi Zeki A. gözaltına alınmış, taşeron şirkette çalışanların ifadesine başvurulmuştu.

Bir ay önce alkollü yakalandığı için ehliyetine 2019'a kadar el konulan kamyon şoförü Tufan'ın SRC belgesinin olmadığı, kamyonun tonaj sınırının üstünde yük taşıdığı tespit edilmiş, kazadan 4 gün önce kente gelen Uğur Tufan'ın altyapı işini alan taşeron şirketteki kamyonu kullanmaya başladığı öğrenilmişti.

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