Tokat'ta şiddetli rüzgar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 kişi yaralandı.

İlçe merkezi ve köylerde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesinde ise bir iş yerinin çatısı çöktü. İş yeri sahibi içerideki ürünlerini vatandaşların yardımıyla dışarı çıkardı. Ertuğrul Gazi Mahallesinde de Muharrem Güler'in kullandığı seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede çok sayıda evin çatısı uçtu.

İlçede yaşayan Kıymet Kurt ve Çilek Kurt'a çatı parçaları, Caner Altın ve Cansu Altın üzerilerine levha düşmesi sonucu ve Mehmet Çetin ise dal parçalarının isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi Acil Servis'teki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından belediye ve polis ekipleri zarar gören yerlerin tespiti için çalışma başlattı.



