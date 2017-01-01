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Bolu'daki uyuşturucu operasyonu

14 Mayıs 2017 Pazar, 19:57
Bolu'daki uyuşturucu operasyonu

BOLU (AA) - Bolu'da yol kontrollerinde durdurulan otomobilde, 14 kilo 552 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince D -100 karayolunda yapılan yol kontrolünde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği "Sezar" ile yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş 14 kilo 552 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan Barış Sayan ve Yunus Arvas'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sayan ve Arvas, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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BOLU'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
DÜZELTME &quot;Bolu'da FETÖ/PDY çatı iddianamesi hazırlandı&quot; başlıklı haberimizin 5. paragrafında yer alan &quot;Raşit Doğanay&quot; ismi &quot;Raşit Doğan Enhoş&quot; olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla, AA
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DÜZELTME "BOLU'DA FETÖ/PDY ÇATI İDDİANAMESİ HAZIRLANDI" BAŞLIKLI HABERİMİZİN 5. PARAGRAFINDA YER ALAN "RAŞİT DOĞANAY" İSMİ "RAŞİT DOĞAN ENHOŞ" OLARAK DÜZELTİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA, AA
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