Bolu'daki uyuşturucu operasyonu

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BOLU (AA) - Bolu'da yol kontrollerinde durdurulan otomobilde, 14 kilo 552 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince D -100 karayolunda yapılan yol kontrolünde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği "Sezar" ile yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş 14 kilo 552 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan Barış Sayan ve Yunus Arvas'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sayan ve Arvas, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.