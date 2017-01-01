Antalya'da "renkli" festival

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen ve boya festivali olarak bilinen "Dream of Color Fest" Antalya'da gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesindeki Lara Beach Park 5 No'lu plajda düzenlenen "renkli" etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Katılımcılara girişte sarı, kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyalar verildi. Etkinlikte giyilen beyaz tişörtler, program sonunda rengarenk oldu. Katılımcılar festival boyunca özçekim yaptı.

Etkinliğe katılan bazı çocuklar da ebeveynleri tarafında toz boyalarla boyandı. Tamamı mısır nişastasından üretilen organik boyaları bir birine atan katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.

Farklı renklerde 2 ton boyanın kullanıldığı festivale, turistler de ilgi gösterdi.

Hindistan'dan dünyaya yayılan etkinliğin, "Birlik ve mutluluk" temalarıyla 20'den fazla ülkede kutlandığı ifade edildi.