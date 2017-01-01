Ölen anneleri için yürüyüş düzenlediler

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş adamı üç kardeş, şubat ayında vefat eden annelerinin anısına "Anneler Günü" yürüyüşü düzenledi.

Çamlık Mahallesi'nde organize edilen yürüyüşe, Bodrum Doğa Sporları Kulübü üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 150 kişi katıldı.

Dört kilometre ve 13 kilometre olarak iki ayrı grup halinde düzenlenen yürüyüş öncesinde, doğayla iç içe parkur hakkında bilgi verildi. Arama Kurtarma Derneği Bodrum ekibinin de destek verdiği etkinliğe, bazı ebeveynler çocuklarıyla katıldı.

İş adamları Birol İnan, Gürol İnan ve Hürol İnan kardeşlerin düzenlediği yürüyüş sonunda, katılımcılara gül fidesi dağıtılıp, lokma ikram edildi.

- "Annelere yürüyüş hediye edelim istedik"

Gürol İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, annelerinin spor geçmişi olmadığını ve hareketsiz bir yaşamı olduğunu söyledi.

Kardeşi Hürol İnan yurt dışında olduğu için etkinliğe katılamadığını dile getiren İnan, rahatsızlanması sonucu hastanede tedavi altına alınan 84 yaşındaki annesi Nazmiye İnan'ı kısa sürede kaybettiklerini ifade etti.

İnan "Aile olarak annelere en güzel hediyenin yürüyüş olduğu konusunda birleştik. Annelere yürüyüş hediye edelim istedik. Anneleri hareket etmeye teşvik olsun diye böyle bir etkinlik düzenledik. Bunu geleneksel hale getirip, her yıl anneler gününde yapmak istiyoruz." dedi.