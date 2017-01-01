ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ölen anneleri için yürüyüş düzenlediler

14 Mayıs 2017 Pazar, 20:03
Ölen anneleri için yürüyüş düzenlediler

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş adamı üç kardeş, şubat ayında vefat eden annelerinin anısına "Anneler Günü" yürüyüşü düzenledi.

Çamlık Mahallesi'nde organize edilen yürüyüşe, Bodrum Doğa Sporları Kulübü üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 150 kişi katıldı.

Dört kilometre ve 13 kilometre olarak iki ayrı grup halinde düzenlenen yürüyüş öncesinde, doğayla iç içe parkur hakkında bilgi verildi. Arama Kurtarma Derneği Bodrum ekibinin de destek verdiği etkinliğe, bazı ebeveynler çocuklarıyla katıldı.

İş adamları Birol İnan, Gürol İnan ve Hürol İnan kardeşlerin düzenlediği yürüyüş sonunda, katılımcılara gül fidesi dağıtılıp, lokma ikram edildi.

- "Annelere yürüyüş hediye edelim istedik"

Gürol İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, annelerinin spor geçmişi olmadığını ve hareketsiz bir yaşamı olduğunu söyledi.

Kardeşi Hürol İnan yurt dışında olduğu için etkinliğe katılamadığını dile getiren İnan, rahatsızlanması sonucu hastanede tedavi altına alınan 84 yaşındaki annesi Nazmiye İnan'ı kısa sürede kaybettiklerini ifade etti.

İnan "Aile olarak annelere en güzel hediyenin yürüyüş olduğu konusunda birleştik. Annelere yürüyüş hediye edelim istedik. Anneleri hareket etmeye teşvik olsun diye böyle bir etkinlik düzenledik. Bunu geleneksel hale getirip, her yıl anneler gününde yapmak istiyoruz." dedi.

İLGİLİ HABERLER
ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları
YEREL

ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ YAT YARIŞLARI
Muğla'da &quot;deveyle gelin alma&quot; geleneği canlandırıldı
YEREL

MUĞLA'DA "DEVEYLE GELİN ALMA" GELENEĞİ CANLANDIRILDI
Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA MİDİBÜSÜN UÇURUMA DEVRİLMESİ
Dalaman'da 4 gün önce kaybolan gencin ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor
YEREL

DALAMAN'DA 4 GÜN ÖNCE KAYBOLAN GENCİN AİLESİ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bodrum'da makilik alanda yangın
YEREL

BODRUM'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası sona erdi
YEREL

TÜRKİYE KULÜPLER KARATE ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
TGK Genel Kurulu
YEREL

TGK GENEL KURULU
Bodrum'da iş yeri yangını
YEREL

BODRUM'DA İŞ YERİ YANGINI
Dalyan Açık Hava Resim Çalıştayı
YEREL

DALYAN AÇIK HAVA RESİM ÇALIŞTAYI
Milas'ta özel öğrencilerden festivale özel gösteri
YEREL

MİLAS'TA ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN FESTİVALE ÖZEL GÖSTERİ
2. Hürpedal Bisiklet Festivali
YEREL

2. HÜRPEDAL BİSİKLET FESTİVALİ
Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA MİDİBÜSÜN UÇURUMA DEVRİLMESİ
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI

Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
5. Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşleri
YEREL

5. KÖYCEĞİZ GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLERİ
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Tekinsoy:
YEREL

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜR VEKİLİ TEKİNSOY:
Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN UÇURUMA DEVRİLMESİ

Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE KULÜPLER KARATE ŞAMPİYONASI
Hollywood yıldızı Kidman Bodrum'da
YEREL

HOLLYWOOD YILDIZI KİDMAN BODRUM'DA
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Milas'ta genç karikatüristlerden büyük eserler
YEREL

MİLAS'TA GENÇ KARİKATÜRİSTLERDEN BÜYÜK ESERLER
Su altında dünya rekoru denemesi yapacak
YEREL

SU ALTINDA DÜNYA REKORU DENEMESİ YAPACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!