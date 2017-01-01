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Futbol: Spor Toto Süper Lig

14 Mayıs 2017 Pazar, 20:11


Stat: Kalyon Arena

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık

Gaziantepspor: Victor, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Pedroso, Wallace Reis, Thiam, Doğanay Kılıç, Fatau, Ghilas, Orkan Çınar, İlhan Parlak

Galatasaray: Muslera, Linnes, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Bruma, Sinan Gümüş, Sneijder, Selçuk İnan, Josue, Podolski

Gol: Dk. 31 Josue (Galatasaray)


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Gaziantepspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada Orkan Çınar'ın sağdan kullandığı kornerde, kale önünde Ghilas'tan seken topu kaleci Muslera kontrol etti.

22. dakikada Sneijder'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde iyi yükselen Sinan Gümüş'ün kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta çıktı.

23. dakikada Galatasaray önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Sneijder'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Sinan Gümüş'ün bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

25. dakikada Bruma'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Sneijder'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta, top kaleye paralel olarak az farkla auta çıktı.

31. dakikada Galatasaray öne geçti. Sinan Gümüş'ün pasıyla topla buluşan Josue'nin ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Victor'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.




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