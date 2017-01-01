Sivasspor yeniden Süper Lig'de

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SİVAS (AA) - Süper Lig'de aralıksız 11 yıl mücadele ettikten sonra geçen sezon küme düşen Sivasspor, bir sezon sonra yeniden Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

2005-2006 sezonundan itibaren aralıksız 11 yıl mücadele ettiği Süper Lig'den geçen sezonun 34. haftasında 2-2 sona eren Fenerbahçe maçının ardından düşen Sivasspor, 2016-2017 sezonunda mücadele ettiği TFF 1. Lig'den tekrar bir üst lige çıktı.

Sivasspor yönetimi, 2015-2016 sezonunda küme düştükten sonra ilk iş olarak daha önce Kayseri Erciyesspor'u Süper Lig'e taşıyan Osman Özköylü'ye takımı emanet etti.

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Sivas temsilcisi, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 5 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan toplayabildi. İlk haftalarda istenilen sonuçların alınamamasının ardından kırmızı-beyazlı yönetim, ligin 5. haftasından sonra Özköylü ile yolları ayırdı.

Özköylü'den boşalan teknik direktörlüğe 2009-2010 ve 2015-2016 sezonlarında Sivasspor'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı Mesut Bakkal getirildi.

Bakkal yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, puan cetvelinde basamakları hızla çıktı. Ligin 5. haftasında 15. sırada yer alan Sivas ekibi, 15. haftada 2'nciliğe kadar yükseldi.

Ligin 25. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Bakkal, takımın ikinci sıradaki yeri değişmemesine rağmen ani bir kararla görevini bıraktığını açıkladı.

Sivasspor'daki 3. macerası 171 gün süren Bakkal, bu dönemde kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 20 lig maçında 11 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı.





- Samet Aybaba Sivasspor'u şampiyon yaptı





Bakkal'ın istifasıyla teknik direktörlük koltuğunda aynı sezonda 3. kez değişikliğe gitmek zorunda kalan Sivasspor yönetimi, bir başka deneyimli teknik direktör Samet Aybaba'yı göreve getirdi.

Aybaba, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 8 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Sivasspor, Aybaba yönetimindeki ilk maçında 26. haftada Yeni 4 Eylül Stadı'nda Manisaspor'u 2-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar iç sahadaki diğer maçlarda Giresunspor (2-0) ve Bandırmaspor'u (3-0) mağlup etti, Ümraniyespor (0-0) ile berabere kaldı. Sivas temsilcisi, Samet Aybaba yönetimindeki deplasman karşılaşmalarında ise Elazığspor (1-1) ve Eskişehirspor (2-2) ile berabere kaldı, Göztepe'yi (1-0) mağlup etti.

Ligde son olarak Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanını 59'a çıkaran Sivasspor, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Geçen sezonun 34. haftasında 19 Mayıs'ta sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'e veda eden Sivasspor, 360 gün sonra Süper Lig'e döndü.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin son haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçı da kazanarak sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.