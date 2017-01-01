ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivasspor yeniden Süper Lig'de

14 Mayıs 2017 Pazar, 20:14


SİVAS (AA) - Süper Lig'de aralıksız 11 yıl mücadele ettikten sonra geçen sezon küme düşen Sivasspor, bir sezon sonra yeniden Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

2005-2006 sezonundan itibaren aralıksız 11 yıl mücadele ettiği Süper Lig'den geçen sezonun 34. haftasında 2-2 sona eren Fenerbahçe maçının ardından düşen Sivasspor, 2016-2017 sezonunda mücadele ettiği TFF 1. Lig'den tekrar bir üst lige çıktı.

Sivasspor yönetimi, 2015-2016 sezonunda küme düştükten sonra ilk iş olarak daha önce Kayseri Erciyesspor'u Süper Lig'e taşıyan Osman Özköylü'ye takımı emanet etti.

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Sivas temsilcisi, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 5 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan toplayabildi. İlk haftalarda istenilen sonuçların alınamamasının ardından kırmızı-beyazlı yönetim, ligin 5. haftasından sonra Özköylü ile yolları ayırdı.

Özköylü'den boşalan teknik direktörlüğe 2009-2010 ve 2015-2016 sezonlarında Sivasspor'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı Mesut Bakkal getirildi.

Bakkal yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, puan cetvelinde basamakları hızla çıktı. Ligin 5. haftasında 15. sırada yer alan Sivas ekibi, 15. haftada 2'nciliğe kadar yükseldi.

Ligin 25. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Bakkal, takımın ikinci sıradaki yeri değişmemesine rağmen ani bir kararla görevini bıraktığını açıkladı.

Sivasspor'daki 3. macerası 171 gün süren Bakkal, bu dönemde kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 20 lig maçında 11 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı.


- Samet Aybaba Sivasspor'u şampiyon yaptı


Bakkal'ın istifasıyla teknik direktörlük koltuğunda aynı sezonda 3. kez değişikliğe gitmek zorunda kalan Sivasspor yönetimi, bir başka deneyimli teknik direktör Samet Aybaba'yı göreve getirdi.

Aybaba, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 8 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Sivasspor, Aybaba yönetimindeki ilk maçında 26. haftada Yeni 4 Eylül Stadı'nda Manisaspor'u 2-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar iç sahadaki diğer maçlarda Giresunspor (2-0) ve Bandırmaspor'u (3-0) mağlup etti, Ümraniyespor (0-0) ile berabere kaldı. Sivas temsilcisi, Samet Aybaba yönetimindeki deplasman karşılaşmalarında ise Elazığspor (1-1) ve Eskişehirspor (2-2) ile berabere kaldı, Göztepe'yi (1-0) mağlup etti.

Ligde son olarak Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanını 59'a çıkaran Sivasspor, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Geçen sezonun 34. haftasında 19 Mayıs'ta sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'e veda eden Sivasspor, 360 gün sonra Süper Lig'e döndü.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin son haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçı da kazanarak sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta Süper Lig coşkusu
YEREL

SİVAS'TA SÜPER LİG COŞKUSU

&quot;Belediye başkanlığı seçimini şimdiden başlatıyoruz&quot;
YEREL

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ ŞİMDİDEN BAŞLATIYORUZ"
Engellilere 'gönüllü annelik' yapıyor
YEREL

ENGELLİLERE 'GÖNÜLLÜ ANNELİK' YAPIYOR
Çiçekleri şehit oğullarına götürdüler
YEREL

ÇİÇEKLERİ ŞEHİT OĞULLARINA GÖTÜRDÜLER
Bakan Yılmaz'dan &quot;15 dakika&quot; uyarısı
YEREL

BAKAN YILMAZ'DAN "15 DAKİKA" UYARISI
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ:
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ:

Polis satışı yasak bıçakları topladı
YEREL

POLİS SATIŞI YASAK BIÇAKLARI TOPLADI
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas'ta
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ SİVAS'TA
Ürettikleri Sivas bıçağı, çiviyi kesiyor
YEREL

ÜRETTİKLERİ SİVAS BIÇAĞI, ÇİVİYİ KESİYOR

EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!