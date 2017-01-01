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Futbol: Spor Toto Süper Lig

14 Mayıs 2017 Pazar, 20:16


Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Omeruo, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Cendeias, Fernandes, Vagner Love

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Gaman, Tanese, Poko, Bliznichenko, Zec, Seleznov

Goller: Dk. 17 Seleznov (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor), Dk. 45 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: 45+2 Barış Başdaş (Kardemir Karabükspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

12. dakikada orta alanda topla buluşan Efecan Karaca, sağ kanattaki Emre Akbaba'ya topu çıkardı. Emre Akbaba'nın rakip ceza saha içine gönderdiği topa Efecan Karaca vurdu, meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Şahin kontrol etti.

15. dakikada Kardemir Karabükspor penaltı kazandı. Sağ kanattan rakip ceza sahası içine giren Papp, topu içeriye ortalamak istedi. Bu sırada N'Sakala, topa kayarak müdahale etmek isterken meşin yuvarlak eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 17. dakikada penaltı atışını kullanan Seleznov, topu ağlara gönderdi: 0-1

30. dakikada sağ kanattan Candeias'ın ortaladığı topu kaleci Ahmet Şahin çift yumrukla uzaklaştırmak istedi. Top, ceza sahası çizgisi üzerinde N'Sakala'nın önüne düştü. Turuncu-yeşilli futbolcunun sert şutunda Vagner Love'a çarpan top dışarıya çıktı.

45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Candeias, penaltı noktasında bulunan Vagner Love'ı gördü. Bu futbolcu sağ ayağıyla kaleye çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

İlk yarı 1-1 tamamlandı.

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