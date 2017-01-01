Ağrı'daki terör operasyonu

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Kömürcü’nün ailesini ziyaret etti.

Kömürcü'nün merkeze bağlı Gökçepınar Köyü'ndeki evine giden Memiş, aileye geçmiş olsun dileklerini sundu.

Burada Uzman Çavuş Kömürcü'nün babası Recep Kömürcü ve akrabalarıyla bir süre sohbet eden Memiş, ailesinden Kömürcü'nün sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Ziyarette Memiş'e, eşi Sibel İnci Memiş ile Gümüşhane İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan ve eşi İlke Danışan eşlik etti.