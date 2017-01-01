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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantepspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, kadroda rotasyona gitti.

Hırvat teknik adam, ligde son oynanan ve 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından, takımını Gaziantepspor karşısında 4 değişiklikle sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Tolga Ciğerci ile sakatlıkları bulunan Lionel Carole ve Yasin Öztekin'in yanı sıra Hakan Balta da Gaziantepspor maçının kadrosuna giremedi. Bu oyuncuların yerine, Semih Kaya, Linnes, Josue ve Sinan Gümüş ilk 11'de şans buldu.

Galatasaray, Gaziantepspor karşısına Muslera, Linnes, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Bruma, Sinan Gümüş, Sneijder, Selçuk İnan, Josue, Podolski 11'i ile çıktı.





- Tribünler büyük oranda boş kaldı





Gaziantepspor-Galatasaray maçına, ev sahibi ekip taraftarlarının ilgisi düşük oldu.

Galatasaray taraftarları için ayrılan bölüm dolarken, Kalyon Arena'da diğer tribünlerde büyük boşluklar oluştu.





- Gaziantepspor'da 3 değişiklik





Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde son oynanan ve 6-0 kaybedilen Akhisar Belediyespor maçı kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Alınan ağır yenilgi sonrası teknik direktör Uygun, Angan, Marcinho ve Ben Hatira'yı yedek soyundurup yerlerine Fatau, Orkan Çınar ve Doğanay Kılıç'ı sahaya sürdü.

Gaziantepspor'un Galatasaray karşısındaki 11'inde, Victor, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Pedroso, Wallace Reis, Thiam, Doğanay Kılıç, Fatau, Ghilas, Orkan Çınar ve İlhan Parlak yer aldı.