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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları, 6. ayak mücadelesiyle sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışların 6. ayağında, Rusya, Hollanda ve Türkiye'den 23 yat ile 180 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun son gününde tek ve uzun parkurda yarış gerçekleştirildi. Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.





- "Güzel bir kış trofe oldu"





Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ayaktan ve 16 yarıştan oluşan kış trofesini başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Kış trofesine 7 Ocak'ta başladıklarını hatırlatan Kalaycı, "Anneler Günü'nde, 14 Mayıs'ta trofemizi tamamladık, 30 yat yarıştı. Hollanda ve Rusya'dan yatlar trofeyi takip etti. Kışın yağmurda, soğuklarda ve güneşli havalarda yarıştık. Güzel bir kış trofe oldu." dedi.

ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışlarında sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden tekneler ve kaptanları şöyle:

IRC-1

1- Goblin 3-Cangrup Sigorta (Aslan Kaan)

2- Lemon (Fikret Oral)

3- Gökova (Tolga Gökova)

IRC-2

1- Hayta (Zafer Öznur)

2- İzmir Yelken-KAYK (Yaman Yılmazkoç)

3- İskorpit-Netsel Sailing Team (Barış Çelik)

IRC-3

1- Boomerang-UK Sail (Serdar Şahin )

2- Rain-Sailing Life Academy (Erol Algül )

3- M2 (Mustafa Tezcan)

IRC-4

1- Ergo-Blue Bird 2 (Mehmet Özdaş)

2- Mirebella (Nadide Çakıcı)

3- Atilla 2 (Tunca Çalışkan)